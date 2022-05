Will Smith va suivre une thérapie

Après sa gifle aux Oscars : Will Smith suit une thérapie

L’acteur américain se fait aider pour lutter contre ses accès de colère.

Will Smith travaille pour aller de l’avant. Une source a confié à Entertainement Tonight que l’acteur de 53 ans suivait une thérapie depuis la cérémonie des Oscars du 27 mars dernier. Lors de cette soirée, l’homme récompensé pour sa performance dans «King Richard» avait fait irruption sur scène et avait giflé Chris Rock au visage, à cause d’une blague à propos du crâne rasé de sa femme Jada Pinkett Smith. ET rappelle aussi que Will Smith s’est rendu en Inde il y a deux semaines, pour des vacances en famille.

Les conséquences du coup de sang de Will Smith aux Oscars sont nombreuses. Après l’ouverture d’une enquête par l’Académie des Oscars et la démission de Will de cette même Académie, l’Américain a été privé de cérémonie pour les 10 prochaines années et vu plusieurs projets de films, tels que «Bad Boys 4», être mis à mal. Dernier bouleversement en date: «Émancipation», prévu pour fin 2022, a été reporté d’un an et sortira finalement fin 2023, rapportent plusieurs médias américains. Ambitieuse fresque historique, ce film très attendu réalisé par Antoine Fuqua («Training Day», «The Equalizer») retrace l’histoire vraie de Gordon, un esclave noir qui s’est échappé d’une plantation en Louisiane pour rejoindre l’armée nordiste pendant la guerre de Sécession.