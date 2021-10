Climat : William à propos de son père: «Il était en avance, bien avant son temps»

Avant la COP26, le prince William s’est joint à l’appel de son père pour la protection du climat.

«La route n’a pas été facile là-dessus et je pense que vous savez qu’il était en avance, bien avant son temps en mettant en garde contre certains de ces dangers», a déclaré William, 39 ans, dans un entretien avec la BBC, avant la première édition dimanche de son prix Earthshot pour récompenser des solutions à la crise climatique.

Pour «les enfants de tout le monde

«Je veux que les choses dont j’ai profité, la vie au grand air, la nature, l’environnement, je veux que ce soit toujours là pour mes enfants et pas seulement mes enfants mais les enfants de tout le monde», a-t-il déclaré. «Si on ne fait pas attention, on va voler l’avenir de nos enfants à travers ce que l’on fait maintenant», a-t-il insisté.