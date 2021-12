Famille royale britannique – William partage des souvenirs intimes dans un podcast

Famille royale britannique : Le prince William se remémore sa mère Diana chantant sur Tina Turner

Il partage ce souvenir ainsi que d’autres moments personnels dans un podcast en faveur de la santé mentale, un de ses engagements de prédilection.

Il a décrit «comme un vrai moment familial» quand sa mère, la princesse Diana, chantait «à tue-tête» sur le morceau «The Best» de la rockeuse américaine pour détendre l’atmosphère en le ramenant, lui et son petit frère Harry, à leur pensionnat. Le policier qui les accompagnait se joignait parfois à eux. Une fois arrivés aux grilles de l’école, «c’était le retour à la réalité», poursuit-il. «Parce qu’avant, vous vous perdez dans des chansons, vous voulez les rejouer, juste pour que ce moment familial se poursuive. Et quand je l’écoute maintenant, (ce morceau) me ramène à ces trajets en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère».