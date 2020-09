Les championnats suisses, disputé s vendredi et samedi à Bâle ont donné lieu à de superbes résultats. William Reais a littéralement volé sur la piste bâloise en remportant le 200 m en 20’’24. Ce temps représente la 6e meilleure performance mondiale de l’année et la meilleure marque européenne. Il s’agit également du 2e chrono jamais réalisé par un sprinter suisse, derrière Alex Wilson et ses 19’’98. A 21 ans, le Grison bat un nouveau record national M23.