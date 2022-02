Formule 1 : Williams présente sa FW44

L’écurie britannique a dévoilé mardi la monoplace qui sera conduite par Nicholas Latifi et Alexander Albon pour la prochaine saison de F1.

La nouvelle saison de Formule 1 n’a pas encore débuté – le GP de Bahreïn aura lieu le 20 mars – , mais les écuries dévoilent déjà leurs bolides pour 2022. Mardi, après Haas, Red Bull, Aston Martin, McLaren et AlphaTauri, c’est Williams Racing qui a présenté sa monoplace. La nouvelle FW44 sera pilotée par Nicholas Latifi et Alexander Albon. Ce dernier remplace George Russell, qui a rejoint Mercedes durant l’intersaison.

Afin de faciliter les dépassements en course, une nouvelle règlementation technique va entrer en vigueur, comme cela avait été indiqué lors de la présentation du prototype des F1 pour 2022 l’été dernier. Le nez de la monoplace a notamment été retouché, tout comme l'aileron avant qui est plus large.

Pour le moment, Williams n’a dévoilé qu’une simple maquette du modèle de la FW44. Jost Capito, patron de l’écurie britannique, justifie ce choix dans un communiqué: «On voulait montrer une voiture propre au niveau de la livrée. On ne pouvait pas le faire sur la nouvelle voiture sur laquelle on travaille et qui va rouler dès aujourd'hui (ndlr: mardi)». Il faudra donc attendre les essais de pré-saison (du 23 au 25 février à Barcelone) pour en savoir plus sur cette FW44.