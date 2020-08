Formule 1 Williams racheté par des Américains

Le fonds d'investissement Dorilton Capital doit permettre à l’écurie britannique de renouer avec le succès.

Fondée par Franck Williams et Patrick Head, et vainqueur à sept reprises du championnat du monde des pilotes et à neuf reprises de celui des constructeurs, Williams conservera son nom et son siège à Grove, dans l’Oxfordshire (sud-est de l'Angleterre). «C'est la fin d'une ère pour Williams en tant qu'écurie familiale mais (...) cette vente va assurer la survie de l'équipe et, plus important encore, lui offrir un chemin vers le succès», a commenté Claire Williams, vice-présidente de l'équipe et fille du fondateur.