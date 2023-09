Accident à Willisau: une camionette sur le toit et 2 blessés

L’incident s’est produit sur une route secondaire de Gettnau en direction de Willisau, dans le canton d’Argovie, mercredi à 22h40 précises. Un conducteur a franchi le bord droit de la chaussée lors d’un long virage à gauche et s’est retrouvé dans une prairie. Voulant retrouver le contrôle de sa camionnette, il a ensuite traversé la route et heurté le talus herbeux situé sur le côté gauche. Résultat: le véhicule a basculé et s’est finalement immobilisé sur le toit.