Covid-19 : Wilson Edwards: ce scientifique suisse fantôme qui défend la Chine

Un biologiste suisse a dénoncé sur Facebook les pressions américaines sur l’enquête portant sur l’origine du coronavirus. Son discours a été relayé par de nombreux médias chinois. Mais Wilson Edwards n’existe pas.

Selon les propos de ce prétendu Wilson Edwards, les Américains font pression sur les milieux scientifiques et l’OMS pour qu’ils appuient la thèse selon laquelle le virus aurait échappé à un laboratoire de Wuhan (Chine).

Un biologiste suisse du nom de Wilson Edwards fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours, comme le rapportent la « RTS » ou encore le « Guardian ». Né à Berne, cet éminent scientifique a dénoncé la politisation de la pandémie de Covid-19 par les Etats-Unis. D’après lui, les Américains font pression sur les milieux scientifiques et l’OMS pour qu’ils appuient la thèse selon laquelle le virus aurait échappé à un laboratoire de Wuhan (Chine). Les accusations du Suisse ont été relayées par de nombreux médias chinois. Or, Wilson Edwards n’a jamais existé, selon l’ambassade de Suisse à Beijing.

«Obsédés par l’idée de faire porter le chapeau à la Chine»

Sur son compte Facebook, Wilson Edwards a dénoncé la pression américaine qui aurait été menée par rapport à l’enquête sur une possible origine du Coronavirus dans des laboratoires chinois. Le prétendu biologiste suisse a ainsi écrit: «J'ai été informé que les Etats-Unis cherchent à discréditer les compétences des scientifiques impliqués dans la phase I de l'enquête de l'OMS menée à Wuhan et qu'ils tentent de renverser les conclusions du rapport.» Avant d’ajouter: «Le préjudice potentiel pour la réputation des scientifiques est si grave que certains envisagent de quitter l'équipe.» Wilson Edwards explique ensuite que les Etats-Unis sont obsédés par l’idée de faire porter le chapeau à la Chine alors qu’ils manquent de preuves pour appuyer leurs propos.

«Nous recherchons Wilson Edwards»

Intrigué par ce fameux scientifique dont elle n’avait jamais entendu parler, l’ambassade suisse à Pékin a réagi sur Twitter. «Nous recherchons Wilson Edwards, biologiste suisse présumé, cité dans la presse et les médias sociaux en Chine ces derniers jours. Si vous existez, nous aimerions vous rencontrer!» Le message de l’ambassade précise qu’il n’y a aucun citoyen Suisse enregistré sous le nom de «Wilson Edwards» ni aucun article académique en biologie qui mentionne son nom. Par ailleurs, précise l’ambassade, son compte Facebook n’a été ouvert que le 24 juillet, on n’y trouve que ces seuls messages en lien avec l’enquête sur l’origine du Covid-19 et seuls trois «amis» y sont recensés.