Wimbledon 2023: Djokovic encore seul face à la jeunesse

Le peuple renversera-t-il le roi ? Alors que l’édition 2023 du tournoi de Grand Chelem de Londres s’apprête à ouvrir ses portes, Novak Djokovic semble une fois de plus intouchable. Après avoir remporté l’Open d’Australie et Roland Garros, le Serbe cherchera à remporter un cinquième titre consécutif à Wimbledon.

En cas de victoire, le joueur de 36 ans obtiendrait son 24e titre en Grand Chelem et prendrait le large dans la course au record (Nadal 22, Federer 20). Il cherchera également à égaliser Roger Federer au record de trophée à Wimbledon (8 titres). Mais pour conserver sa couronne, Djokovic devra affronter une jeunesse de plus en plus ambitieuse.