Wimbledon: des matches commentés par une intelligence artificielle

Partenaire du tournoi de Wimbledon depuis plus de 30 ans, la société informatique américaine IBM a annoncé que toutes les vidéos des temps forts des matches de l’édition 2023, disponibles sur l’application officielle sur tournoi londonien, seront agrémentées de commentaires générés par la technologie d’intelligence artificielle d’IBM, l’IA Watson. Le but: donner aux fans une «expérience plus enrichissante», grâce à la familiarisation du modèle au langage spécifique du tennis.