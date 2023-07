Wimbledon 2023: Rybakina franchit le premier tour à Londres

«L’atmosphère était incroyable et je suis très heureuse de passer au tour suivant», a savouré la Kazakhe de 24 ans qui affrontera au prochain tour la Française Alizé Cornet (74e) ou la Japonaise Nao Hibino (127e et repêchée des qualifications).

«J’ai vécu une super expérience ici l’an dernier, devant le royal box, mais ça ne m’a pas aidée parce que j’étais quand même très nerveuse», a souligné Rybakina au sujet de la loge royale du Centre Court dans laquelle avaient pris place mardi la princesse de Galles Kate et le roi des lieux Roger Federer.

Face à Rogers, Rybakina a été surprise d’entrée et a cédé son service dès le premier jeu du match. Elle n’a jamais réussi à recoller. Mais à partir de la deuxième manche, elle a nettement pris le dessus en s’appuyant en particulier sur son service dévastateur.

Ce deuxième set n’a été qu’une formalité et Rogers n’a pas été beaucoup plus menaçante dans le troisième. De quoi rassurer Rybakina qui avait déclaré forfait à Roland-Garros juste avant son troisième tour et avait renoncé au dernier moment à jouer à Eastbourne, les deux fois en raison d’une «infection virale».