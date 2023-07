Wimbledon 2023: Eubanks face à Medvedev au programme du mercredi 12 juillet

Le quart de finale revanche de la finale 2022 entre Elena Rybakina et Ons Jabeur ouvrira le programme du Centre Court mercredi lors de la dixième journée de Wimbledon, avant le duel entre Carlos Alcaraz et Holger Rune.

Madison Keys et Aryna Sabalenka s’affronteront sur le court No 1 avant le match entre Christopher Eubanks et Daniil Medvedev, que les organisateurs ont exaucé dans son vœu de jouer sur ce terrain où il n’a jamais perdu.