Wimbledon 2023: Face-à-face Djokovic - Wawrinka au programme du vendredi 7 juillet

Entre le Suisse et le Serbe, ce sera le premier affrontement sur le gazon. Les deux hommes se sont rencontrés 26 fois dans leur carrière et Djokovic mène largement 20 victoires à 6. Mais cette première rencontre sur l’herbe londonienne peut réserver des surprises entre un Wawrinka qui semble en pleine forme et un Djokovic qui vise un 8e titre à Londres – le même nombre que Roger Federer – et un 24e Grand Chelem.