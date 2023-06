Wimbledon 2023: Mais où est passé Nick Kyrgios?

Maudite blessure au ménisque

Finalement, la réponse est assez simple: les blessures. Juste après le dernier US Open, Kyrgios s’était retiré de plusieurs tournois, dont les Swiss Indoors de Bâle, et avait fini par mettre fin à sa saison prématurément. Et alors qu’il se projetait déjà sur l’année 2023 (en se réjouissant par exemple que l’Open d’Australie se termine, avant même d’y avoir participé, à cause du stress qu’il ressent en participant à ce tournoi), une opération a fini par contrecarrer ses plans. En janvier, le natif de Canberra a dû s’allonger sur le billard pour réparer son ménisque.