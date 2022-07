Tennis : Wimbledon ne veut pas payer un million de dollars

La direction du tournoi londonien a fait appel de l’amende infligée par la WTA en raison de l’exclusion des joueuses russes et bélarusses.

Selon le Daily Mail, la Fédération britannique de tennis (Lawn Tennis Association) a reçu de la part de la WTA, qui gère le circuit féminin, une amende de 750’000 dollars, et le All England Lawn Tennis Club, qui organise le tournoi, a été pénalisé à hauteur de 250’000 dollars.

Exclus de Wimbledon, les Russes et Bélarusses n’avaient pas été acceptés non plus aux tournois préparatoires anglais des semaines précédentes, à Eastbourne, Nottingham et Birmingham, mais des points ATP et WTA y étaient en jeu car les exclus pouvaient s’aligner dans des tournois organisés aux même dates dans d’autres pays, contrairement au tournoi du Grand Chelem.