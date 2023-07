Wimbledon 2023: Quatre Suisses et Djokovic au programme du lundi 3 juillet

Jil Teichmann (à g.) et Belinda Bencic commencent le tournoi aujourd’hui à Wimbledon.

La Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 14) affrontera la Britannique Katie Swan (WTA 146), la Grisonne Simona Waltert (WTA 115) sera opposée à la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 32), la Bernoise Jil Teichmann (WTA 129) fera face à la Polonaise Magda Linette (WTA 23) et le Vaudois Stan Wawrinka (ATP 87) jouera contre le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 45).

Retour de Kyrgios

Comme le veut la tradition, si présente à Wimbledon, Novak Djokovic aura l’honneur en tant que tenant du titre, d’inaugurer le Centre Court. La No 1 mondiale Iga Swiatek sera, elle, la première à jouer sur le court No 1, juste avant les débuts du finaliste de l’an passé, le tempétueux Nick Kyrgios dont l’état de forme est inconnu puisqu’il n’a joué – et perdu – qu’un seul match de la saison.