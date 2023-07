Wimbledon 2023: Wawrinka débarque sans repères

Wimbledon est le seul tournoi du Grand Chelem qui échappe encore à Stan Wawrinka. Et, à scruter sa préparation, l’anomalie est loin d’être corrigée. Dans les faits, le Vaudois n’a disputé aucun match officiel sur gazon avant de commencer le tournoi aujourd’hui face au Finlandais Emil Ruusuvuori. «Je suis arrivé ici il y a une semaine, explique Wawrinka. Après Roland-Garros, j’ai pris le temps d’entamer un gros bloc de préparation physique. Parce que la saison est encore longue et qu’elle s’enchaîne après Wimbledon. Donc j’ai préféré annuler les tournois sur gazon pour préparer la suite de la saison.» Néanmoins, l’ancien No 3 mondial se verrait bien réaliser un joli parcours. «J’adore ce tournoi et toutes les traditions qui l’entourent, dit-il. Et même si je n’ai pas toujours obtenu les résultats que je cherchais, j’ai toujours aimé jouer sur cette surface.»