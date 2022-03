Informatique : Windows 1.0 révèle un «Easter egg», trente-sept ans après

Un passionné d’informatique a récemment découvert une fonction cachée dans la première version du système d’exploitation de Microsoft.

L’Easter egg contient d’ailleurs une pépite. Parmi les développeurs figure le nom de Gabe Newell, qui deviendra plus tard le cofondateur et président du studio Valve, connu notamment pour ses jeux «Half-Life» et «Counter-Strike» et sa plateforme de distribution Steam.