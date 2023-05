Windows 10 ne recevra plus de mises à jour majeures

Getty Images via AFP

C’est la fin d’une ère. Après la version actuelle 22H2, sortie en fin d’année dernière, Windows 10 n’aura droit à aucune nouvelle mise à jour majeure. C’est ce qu’a confirmé, jeudi, son éditeur Microsoft, qui mettra fin au support du système d’exploitation et de ses éditions associées le 14 octobre 2025. Cela signifie que Windows 10, qui a succédé à Windows 8 avec son lancement en 2015, continuera à recevoir des correctifs et des mises à jour de sécurité mensuelles, mais l’OS, qui a introduit l’assistant Cortana ou encore le navigateur web Edge, ne bénéficiera par contre d’aucune nouvelle fonctionnalité.

Lancé il y a huit ans, Windows 10 reste encore la version de Windows la plus utilisée dans le monde (73% d’utilisateurs dans le monde, contre 20% pour son successeur Windows 11, selon StatCounter). Avant la fin du support dans environ deux ans et demi, Microsoft recommande de mettre à niveau le système d’exploitation vers la version plus récente Windows 11, pour autant que la configuration du PC le permette.