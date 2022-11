Technologie : Windows 11 va ajouter une barre de recherche au gestionnaire des tâches

Microsoft indique ajouter le filtrage des processus au gestionnaire des tâches, en réponse à une demande que les utilisateurs ont remontée. Il sera possible de filtrer le nom, le PID ou le nom de l’éditeur. L’algorithme de filtrage faisant correspondre le mot clé à toutes les correspondances possibles et les affichant sur la page en cours. Il est également possible d’utiliser le raccourci clavier ALT + F pour se concentrer sur la boîte de filtre. Une fonction qui s’avère utile pour isoler un processus et prendre des mesures sur les processus filtrés.