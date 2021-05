Informatique : Windows recevra «l’une des mises à jour les plus importantes»

Le patron de Microsoft a annoncé qu’une «nouvelle génération de Windows» serait présentée «très bientôt».

«Bientôt, nous partagerons l’une des mises jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie afin de créer de meilleures opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs», a-t-il déclaré. «J’ai pu la tester moi-même au cours des derniers mois, et je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de la prochaine génération de Windows. Notre promesse est la suivante: nous allons créer plus d’opportunités pour chaque développeur Windows dès aujourd’hui et accueillir tous les créateurs qui recherchent la plus innovante, nouvelle et ouverte des plateformes pour créer, distribuer et monétiser des applications», a-t-il ajouté, promettant d’en dire plus «très bientôt».