web : Windows11 ignore facilement les navigateurs rivaux

Microsoft trouve tous les moyens pour dissuader, voire empêcher les internautes d’utiliser par défaut une autre solution qu’Edge.

Microsoft déploiera cet automne Windows11 avec un traitement privilégié pour son navigateur web Edge. microsoft

La sortie attendue cet automne de Windows11 ravive les tensions entre éditeurs de navigateur web et Microsoft. En cause, la nouvelle version du système d’exploitation qui rendrait encore plus difficile le changement de navigateur par défaut. «Microsoft a une longue tradition en la matière et on dirait que ça devient de pire en pire», a fait savoir l’éditeur du navigateur Vivaldi, faisant référence notamment aux années de procédure qui avaient fini par contraindre Microsoft de proposer d’office le choix du navigateur.

Invite unique

Dans Windows 11, Microsoft a modifié la manière de définir les applications par défaut. Comme dans Windows 10, une invite apparaît bien dès l’ouverture de la première page web avec le nouveau navigateur installé. Mais cela restera la seule possibilité de changer facilement de navigateur. En cas d’oubli de cocher la case «Toujours utiliser cette application», le choix par défaut ne sera ensuite plus jamais redemandé via cette procédure. Et comme le sait très certainement Microsoft, il est très facile d’oublier de cocher l’option et il n’y aura pas de seconde chance pour le faire.

Chrome et de nombreux navigateurs alternatifs renvoient plutôt les utilisateurs dans les paramètres pour activer par défaut leur logiciel, le tout avec une meilleure lisibilité des options choisies.

Excès de procédure

Et ce n’est pas tout. Microsoft a trouvé un autre moyen pour décourager les internautes de changer de navigateur en forçant à valider leur choix pour tous les types de fichiers. Dans le cas de Chrome, cela signifie qu’il faut changer le type de fichier par défaut pour HTM, HTML, PDF, HTTP et HTTPS, etc. Selena Deckelmann, vice-présidente chez Mozilla (Firefox), apprécie peu les pratiques du géant de l’informatique «Depuis Windows 10, les utilisateurs doivent prendre des mesures supplémentaires et inutiles pour définir et conserver les paramètres par défaut de leur navigateur. Ces obstacles sont au mieux déroutants et semblent conçus pour saper le choix d’un utilisateur pour un navigateur autre que Microsoft.»

Widgets «verrouillés»

L’arrivée sur Windows11 de widgets sous une nouvelle forme semble être une autre bonne occasion saisie par Microsoft pour imposer son navigateur maison. «Il semble qu’ils ignorent le choix de navigateur par défaut et ouvrent à la place Microsoft Edge pour afficher le contenu», s’inquiète-t-on du côté du navigateur Brave.

On ne sait pas encore si Microsoft va également continuer de profiter des mises à jour sur Windows11 pour inviter à chaque fois les utilisateurs à adopter Edge au détriment du navigateur alternatif défini.

Interrogé par TheVerge, Microsoft a notamment justifié les changements en disant qu’ils permettent aux utilisateurs de Windows d’avoir plus de contrôle sur les applications par défaut.