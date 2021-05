Hockey sur glace : Winnipeg se qualifie au bout du suspense

Les Jets ont éliminé les Edmonton Oilers à la troisième prolongation. Le Tampa Bay Lightning a été battu à domicile par les Florida Panthers.

Kyle Connor inscrit le but décisif après 6’52’’ de jeu dans la troisième prolongation.

Le Lightning a pris une douche froide à domicile et devra remettre un coup de collier pour espérer continuer à défendre sa couronne. Menant 1-0 à la mi-match, il a subi le réveil des Panthers, qui ont marqué quatre buts par MacKenzie Weegar, Mason Marchment, Patric Hornqvist et Frank Vatrano. Leur rookie de gardien Spencer Knight y a aussi contribué avec 36 arrêts.

Les Golden Knights ont pourtant mené deux fois au score, mais le Wild a su réagir très vite à chaque fois et a pris les devants par Jordan Greenway au 2e tiers-temps. Pressé durant toute la dernière période, il a résisté aux assauts adverses et ajouté un 4e but dans les cages vides quand Las Vegas a ajouté un 6e joueur de champ.