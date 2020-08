Football

Winterthour était trop fort pour Bavois

Poussés par une trentaine de fans bruyants, les Bavoisans auront cru une mi-temps à l’exploit. Mais le ticket pour les demi-finales de la Coupe est logiquement revenu à Winterthour, vainqueur 4-0.

Faire douter Winterthur

Si les instances dirigeantes n’avaient fait aucun cadeau au «petit» Bavois, M. Alessandro Dudic ne s’est pas franchement montré plus clément. Blerim Isena a écopé du premier avertissement après à peine plus de deux minutes, rapidement imité par Fabio Lo Vacco (10e) et Dilan Qela (12e). On peut trouver la sentence sévère. Quoi qu’il en soit, l’entrejeu bavoisan s’est très vite retrouvé fragilisé, les trois hommes qui le composent n’ayant plus le droit à l’erreur.