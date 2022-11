Canton de Zurich : Winterthour va taxer les loueurs d’e-trott en libre-service

Les prestataires proposant des trottinettes à la location devront passer à la caisse. D’autres moyens de déplacement comme les vélos et scooters loués à l’heure sont aussi dans le collimateur.

Dès 2023, les sociétés proposant des trottinettes électriques devront obtenir une autorisation dans la ville de Winterthour. Et ils devront également passer à la caisse. C’est ce qu’a fait savoir jeudi l’Office des travaux publics. Dans le détail, à partir du 31e engin, les loueurs doivent s’acquitter d’une taxe mensuelle de cinq francs par véhicule. À cela s’ajoute une caution de 50 francs par machine.

Un jugement rendu en 2022 par le tribunal administratif du canton de Zurich est à la base de cette décision. Il considère que l’exploitation d’un système de partage de vélos sans station constitue un «usage accru du domaine public», soumis à une autorisation et à une redevance.

D’autres engins de déplacement dans le collimateur

D’autres conditions sont également liées à l’autorisation. Les prestataires devront notamment respecter les interdictions locales de stationnement et d’exploitation et être joignables en langue allemande en Suisse pendant les heures de bureau. De plus, les rassemblements réguliers de véhicules dans l’espace public ne seront pas tolérés.