Cinéma : Wolfgang Petersen, réalisateur de «Troie», est mort

Wolfgang Petersen, l’Allemand qui a réalisé «Troie» et «L’Histoire sans fin», est décédé à Los Angeles d’un cancer du pancréas à 81 ans.

Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen, notamment connu pour ses films «Troie» et «L’Histoire sans fin» et pour avoir dirigé des stars mondiales telles que Clint Eastwood, George Clooney, Harrison Ford ou encore Brad Pitt, est décédé d’un cancer du pancréas à 81 ans.

«Joie de vivre»

Il a ensuite réalisé des films d’action et des films catastrophe, notamment «Dans la ligne de mire», avec Clint Eastwood et John Malkovich, et «Alerte», qui relate la lutte des autorités américaines contre un virus très virulent, avec Dustin Hoffman.