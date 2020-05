France

Woodkid enfin de retour après sept ans de silence

Le chanteur français avait cartonné avec son premier album sorti en 2013. Il vient de publier «Goliath», single annonciateur du deuxième disque.

C'est peu dire que le Français était attendu au tournant. D'autant plus après le succès de sa première galette, «The Golden Age» (2013) qui contenait les hits «Iron», «Run Boy Run» ou «I Love You». Avec la sortie de «Goliath», les fans se rendront rapidement compte d'un changement visuel de taille: fini les clips en noir et blanc. En revanche, la patte Woodkid est intacte avec un travail bluffant sur l'esthétique des images, la lumière ou les personnages. La fin de la vidéo laisse entrevoir une suite, grande spécialité de Yoann Lemoine, au civil.

Musicalement parlant, là-aussi, on reconnait assez facilement la signature du musicien et chanteur de 37 ans. C'est sombre, puissant, épique et inclassable. Fait assez surprenant, sur YouTube, le clip fait un démarrage plutôt timide. Plus de 48 heures après sa sortie, il n'a été vu que 340'000 fois.