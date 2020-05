Golf

Woods et les conseils de drague à Jordan

Les deux icônes partagent plusieurs centres d'intérêt, dont leur attirance pour la gent féminine.

Tiger Woods et Michael Jordan sont très proches depuis de nombreuses années.

Ils sont considérés comme les plus grands joueurs de leur discipline respective et apprécient tous deux le golf. L'ex-basketteur Michael Jordan et le golfeur Tiger Woods ont noué une solide amitié basée en partie sur ces deux points communs. Mais ce n'est pas tout: ils partagent également un fort attrait pour la séduction.