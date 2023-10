Worakls sort un morceau qui porte le nom Verbier

Joli coup de projecteur pour Verbier. Worakls, producteur français de musiques électroniques, vient de sortir un titre qui porte le nom de la station valaisanne. Comme si cela ne suffisait pas, celui qui s’est produit avec 25 musiciens au Montreux Jazz Festival en 2023 a tourné le clip de «Verbier» aux alentours. On y voit naturellement beaucoup de montagnes, de la faune et de la flore indigène ainsi que des spécialités culinaires. Petite entorse à ce cadre alpin: les caméras sont également allées se balader du côté de Lavaux en filmant le lac et les vignes. Dans tous les cas, le rendu de cette carte postale est plus que réussi.