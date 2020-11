Couple mythique : «Wouah! Qui est cette fille? Elle est magnifique»

À l'occasion de ses 20 ans de mariage avec Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas est revenu sur le moment où il a complètement craqué pour l'actrice.

La mère de Carys et Dylan (17 et 20 ans) a posté sur Instagram une vidéo compilant de nombreuses photos de leur mariage, le 18 novembre 2000, à l'hôtel Plaza, à New York mais aussi des clichés de leur complicité, le tout avec les notes de «I feel good» de James Brown. «C'était une nuit magique et magnifique! Et 7 304,85 jours et nuits plus tard, je t'aime autant qu'au début (sauf pour les 0,85) (...) Merci pour l'amour et les rires», a-t-elle écrit.