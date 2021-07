Cyclisme : Wout van Aert domine l’étape du mont Ventoux

Le Belge a terminé en solitaire la 11e étape du Tour de France. Pogacar a été distancé par Vingegaard, mais reste en jaune,

Pogacar, qui n’avait jusque-là donné aucun signe de faiblesse, a laissé partir le jeune Danois (24 ans) et a basculé au sommet du Ventoux avec une trentaine de secondes de retard sur ce néophyte du Tour devenu le leader de l’équipe Jumbo après l’abandon du Slovène Primoz Roglic.

Le maillot jaune a rétabli la situation dans la descente avec le Colombien Rigoberto Uran et l’Équatorien Richard Carapaz pour revenir sur Vingegaard et prendre la 4e place de l’étape.

O’Connor sort du podium

Sur la ligne, van Aert, sacré champion de Belgique six jours avant le départ du Tour, a battu de plus d’une minute deux coureurs de la même équipe (Trek), le Français Kenny Elissonde et le Néerlandais Bauke Mollema.