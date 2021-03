Cyclisme : Wout Van Aert plus fort que le vent et le feu

Le Belge a remporté Gand-Wevelgem, son troisième succès de la saison, malgré les rafales et un incendie qui a dévié la fin de course. Stefan Küng sixième.

Ni le vent, ni le feu n’auront eu raison de Wout Van Aert. Le Belge a étoffé un palmarès déjà bien fourni en remportant dimanche la classique Gand-Wevelgem, au sprint, devant les Italiens Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin. Le Thurgovien Stefan Küng, qui faisait partie du groupe de tête, a terminé sixième.

La course dite «des éventails» n’a pas fait mentir la tradition. Le vent a provoqué de nombreuses bordures dès l’entame, faisant exploser le peloton en plusieurs morceaux. Un violent incendie dans une zone industrielle située proche de l’arrivée a par ailleurs obligé les organisateurs à modifier dans l’urgence une partie du final.

Mais il en fallait plus pour déstabiliser Van Aert qui a fait la course en tête dès les premiers des 253 kilomètres. Un groupe d’une trentaine de costauds s’est détaché à 180 km de la ligne. Des coureurs comme le Français Arnaud Démare, l’Allemand John Degenkolb, le Norvégien Alexander Kristoff et le Belge Greg Van Avermaet, cités comme candidats à la victoire, ont été piégés.