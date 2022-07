Cyclisme : Wout van Aert s’impose à Lausanne

Le coureur belge a remporté la huitième étape du Tour de France, samedi. Troisième, Tadej Pogacar reste en jaune.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), troisième de l’étape, a conforté son maillot jaune de leader au terme de cette journée marquée par les premiers cas de covid-19 dans le peloton et le départ des deux coureurs positifs (Laengen, Bouchard). Le leader du général a même empoché 4 secondes de bonification et a porté son avance sur le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du classement, à 39 secondes.

Chute au départ

À l’avant, l’échappée d’un trio formé par le Belge Frederik Frison, l’Italien Mattia Cattaneo et le Britannique Fred Wright, a obtenu un bon de sortie jusqu’à trois minutes et demie. Mais les équipes de Wout van Aert (Jumbo) et de Michael Matthews (BikeExchange) ont contrôlé l’écart, variant entre une et deux minutes. Dernier résistant, Wright a fini par se faire reprendre à 3,5 kilomètres de la ligne.