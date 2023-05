Football: Wouter Burger: «Le FC Bâle s’est montré à l’Europe»

Wouter Burger et le FC Bâle ont échoué de très peu contre la Fiorentina jeudi.

Il y a là la fin d’une histoire, tout de même. La Suisse s’était mis à vibrer, et le Parc Saint-Jacques avait repris vie. Pour la première fois depuis bien longtemps, il a été rempli jusqu’au dernier étage, jusqu’au dernier siège, avec 36 000 spectateurs pour le garnir. Et presque autant de déçus, si l’on enlève les 2000 tifosi de la Fiorentina qui ont pu savourer le moment, leur club s’étant qualifié pour la finale de la Conference League grâce à ce 3-1 tombé à la 129e minute, par Antonin Barak.

«Sortir de la sorte rend amer, mais je suis simplement fier des joueurs, des fans et de notre parcours», a tenu à résumer le président du FCB David Degen. Quelques minutes plus tôt, le milieu de terrain néerlandais Wouter Burger avait tenu le même discours: «Il n’y avait pas beaucoup de clubs qui attendaient quelque chose de nous, et nous avons montré à l’Europe quel genre d’équipe nous sommes. Nous avons démontré que nous sommes talentueux.» Sauf que le scenario peine à faire passer la pilule.