Football: Wrexham, le club de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, monte en D4

La montée de Wrexham en League Two (D4 anglaise) n’a rien d’un film. Elle ressemble pourtant à ces scénarios dans lesquels ont tourné Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Les deux acteurs sont propriétaires du club gallois, et ce même club retrouve enfin l’échelon professionnel du football. Quinze années après l’avoir quitté.

La jolie histoire débute il y a plus de deux ans, quand celui qui a incarné Deadpool et l’acteur de «It’s Always Sunny in Philadelphia» rachètent Wrexham. Ils ont incité les joueurs à retrouver le plus haut niveau, notamment à l’aide de primes financières. Mais tout ne se déroule pas comme prévu lors de la première saison, si bien que la promotion a dû se faire quelque peu attendre.