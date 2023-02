Tennis : Wu, premier Chinois à atteindre une finale d’un tournoi ATP

Wu Yibing est devenu le premier joueur de son pays à se qualifier pour disputer un titre sur le plus grand circuit après sa victoire en demie, à Dallas, sur l’Américain Taylor Fritz, tête de série No 1, 6-7 (3/7), 7-5, 6-4.

Après ses victoires sur Shapovalov, tête de série No 3 et Mannarino, tête de série No 8, Wu, 97e joueur mondial, tentera dimanche, de faire perdurer une semaine de rêve, en affrontant en finale un autre Américain, John Isner, pour le titre. Pour cela, le Chinois de 23 ans devra garder la tête froide et laisser l’histoire de côté comme il l’a fait en demie, face à Fritz.