Football: Wuhan champion de Chine grâce au Covid

Alors quand la ligue chinoise a annoncé l'annulation de deux parties décisives dans l'optique de la dernière journée du championnat, tout le monde a vite compris ce qu'étaient ces «problèmes de santé»... Wuhan et le Shandong Taishan d'un certain Marouane Fellaini avaient tous les deux 75 points au compteur avant l'ultime journée et ces derniers n'ont jamais eu l'opportunité de remonter leur différence de buts déficitaire sur le pré. Les deux rencontres ont été sanctionnées d'une défaite par forfait pour les troupes malades et chacun a reçu un 3-0 en «dédommagement».