Chine : Wuhan reprend sa campagne de propagande devant les experts de l’OMS

Au 2e jour d’enquête de l’OMS à Wuhan, Pékin a fait visiter aux experts le premier hôpital à avoir accueilli les malades du Covid-19 ainsi que son exposition rendant hommage aux sauveteurs chinois.

Premier hôpital à avoir accueilli des malades du Covid et exposition de propagande: les experts de l’OMS en Chine ont enchaîné samedi les visites à Wuhan au deuxième jour de leur enquête de terrain sur l’origine du coronavirus. Cette visite de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est ultra-sensible politiquement pour Pékin, accusé d’avoir tardé à réagir face aux premiers cas de Covid signalés fin 2019 dans l’immense métropole du centre de la Chine.

Le pouvoir communiste est quasi-muet sur le sujet et Pékin minimise la portée de la mission des spécialistes étrangers: «Ce n’est pas une enquête», a affirmé vendredi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, refusant que son pays soit pointé du doigt.

Doute persistant

L’emploi du temps précis des experts de l’OMS reste ainsi opaque. Leurs messages sur les réseaux sociaux ainsi que ceux de l’OMS constituent les rares sources d’information. Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les enquêteurs se sont rendus samedi matin, sous bonne escorte et à distance de la presse, à l’hôpital Jinyintan de Wuhan.

Un fort doute subsiste toutefois sur l’intérêt des éléments que les enquêteurs seront en mesure de réunir, plus d’un an après le début de la pandémie et face à des autorités chinoises connues pour leur opacité sur les sujets polémiques.