Coronavirus

Wuhan tombe le masque

Alors qu’il devient obligatoire dans plusieurs villes du monde, le masque est délaissé par les Wuhanais. Huit mois après l’apparition du virus, l’épicentre du Covid-19 recommence à vivre presque normalement.

Même si certains gardent le masque, les habitants de Wuhan retournent au bal non masqués.

Au cœur de la Chine, leur ville a été la première de la planète à se retrouver en quarantaine après l’apparition du nouveau coronavirus. Mais six mois plus tard, les habitants de Wuhan savourent leur retour à une vie normale, au point que beaucoup n’hésitent plus à tomber le masque.