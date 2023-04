Hockey sur glace: Genève-Servette battu pour la première fois des play-off aux Vernets

Le gardien biennois Joren van Pottelberghe s’est mis sur le chemin de Benjamin Antonietti et de Genève-Servette mardi aux Vernets.

Yanick Stampfli, un défenseur de métier aligné en attaque, a été le héros improbable du HC Bienne dans un match que les Seelandais, probablement, semblaient bien loin de gagner tant ils ont subi les événements en prolongation. Un pressing de Mike Künzle - qui avait manqué le K.O. à la 64e minute seul devant Robert Mayer - et une erreur de Sami Vatanen derrière sa cage ont précipité la défaite de Genève-Servette, battu à domicile pour la première fois des play-off et désormais mené 2-1 en finale avant le quatrième acte de jeudi, à Bienne.

Joren van Pottelberghe titularisé

Comme en quarts contre Berne, comme contre Zurich en demies surtout, le HC Bienne a misé sur son «deuxième» gardien pour aller chercher une victoire sur la route. Joren van Pottelberghe était devant les filets du HCB mardi à Genève pour l’acte III, à la place du Finlandais Harri Säteri, laissé au repos. Cette stratégie avait déjà merveilleusement bien fonctionné au tour précédent, lorsque van Pottelberghe avait obtenu un blanchissage à Zurich au deuxième match de la série. Aux Vernets, là où le HCB s’était à chaque fois incliné cette saison et où le GSHC campait sur une série de sept succès de rang en play-off, «JvP» a été grandiose.

Le gardien des Seelandais a été la raison pour laquelle Genève - qui a pu compter sur Sami Vatanen, de retour de blessure - n’a pas pris l’ascendant dans les 40 premières minutes, que les Aigles ont largement dominées. Le remplaçant de luxe - van Pottelberghe est un international helvétique et fait figure de successeur à Leonardo Genoni devant les filets de l'équipe de Suisse - a réalisé des parades grandioses, notamment devant Miranda après 30 secondes de jeu, Antonietti seul face à lui (16e), Hartikainen (27e) et Le Coultre (28e), pour ne citer que les plus spectaculaires.