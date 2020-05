Transferts surprises

Xamax a engagé Djourou et Kouassi

Les deux joueurs, virés par le FC Sion au début de la pandémie, ont retrouvé de l’embauche à Neuchâtel.

Gros renforts

Avec ces arrivées, ce sont deux renforts de poids que récupère le club neuchâtelois. Kouassi et Djourou, respectivement 30 ans et 33 ans, ont de l’expérience. Le milieu de terrain ivoirien a joué à plus de 200 matches en Suisse avec Servette et Sion et vient remplacer son compatriote parti en Valais, alors que le défenseur genevois compte 76 sélections avec la Suisse et une carrière en Premier League (Arsenal et Birmingham), en Bundesliga (Hanovre et Hambourg), en Turquie (Antalyaspor) et en Italie (SPAL).