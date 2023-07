Football: Xamax a entamé son opération rachat du bon pied

Surtout ne pas revivre le traumatisme d’un dernier exercice bâclé, entamé par un premier échec à l’extérieur (défaite 2-0 à Wil) suivi de six revers successifs. Plus qu’une histoire à écrire au moment de lancer son opération rachat, il y avait pour Xamax, en ce vendredi soir de rentrée, un premier chapitre à ne pas gribouiller afin de solder, du moins déjà partiellement, un passé encombrant.

Le résultat est là, le premier examen réussi, plus que probant. Effaçant les doutes que l’on pouvait nourrir avant le coup d’envoi, sa victoire contre Schaffhouse témoigne autant d’un changement de mentalité que d’intentions enfin concrétisées. C’est exactement ce qu’il fallait aux «rouge et noir» pour leur ouvrir un autre horizon, plus lumineux. Voici longtemps que leurs fans n’avaient pas été à pareille fête…

Surdez se montre

À la Maladière, privée du duel des revenants (Rapp remplaçant, Derdiyok blessé), il y eut certes des approximations, des actions inabouties; normal sinon cela n’aurait pas été une reprise. Mais parce que l’hôte avait choisi de servir le ballon, on vit surtout de très beaux mouvements et, très vite, plusieurs enchaînements convaincants. Et c’est d’ailleurs sur l’un d’eux que ce Xamax inspiré prit les devants: débordement et centre de Nsakala, délicieux pied droit de Surdez (18e). Les deux mêmes hommes remettaient le couvert pour doubler la mise suite à une action similaire (30e). À la pause, les Neuchâtelois, aussi séduisants qu’entreprenants, en avaient déjà plus montré qu’en bien d’autres récentes circonstances, ce qui résumait l’état d’esprit qui les animait alors.