Alors que Neuchâtel Xamax n ’ y arrivait pas, n ’ y arrivait plus, tous les regards se sont tournés vers Raphäel Nuzzolo. Ce n ’ est pas comme s'il n ’ y était pas habitué, de toute façon. Xamax venait d ’ hériter d ’ un coup franc à vingt mètres, M. Hänni sifflerait la fin du match une fois celui-ci botté, dernière chance. Le scénario se voulait donc on ne peut plus simple: le buteur neuchâtelois trouvait la toile et son équipe repartait avec un point, il manquait le cadre ou butait sur Philipp Köhn ou le mur et la défaite attendait les Rouge et Noir de l ’ autre côté.