Football - Xamax a réglé le sort de Thoune en vingt minutes

Thoune s’est tiré trois balles dans le pied

Les visiteurs avaient beau rester sur quatre victoires de rang avant le match de vendredi, le football qu’ils ont présenté sur le synthétique de la Maladière en première période a été celui d’une équipe en manque total de confiance. Après 10 minutes, l’arrière-garde bernoise s’est fait prendre à contretemps et a laissé filer Nuzzolo en un contre un avec le portier Ziswiler… qui a fini par faucher l’icône locale. Penalty et but de Nuzzolo.

10 minutes plus tard, c’est Bürki qui a raté sa passe en retrait et a mis involontairement Koide sur orbite. L’attaquant prêté par Zurich n’a pas tremblé au moment de conclure seul face à Ziswiler. Et comme si Thoune n’avait pas encore rempli son quota de bourdes, Ziswiler s’est fendu d’une sortie de kamikaze sur Koide dans les 16 mètres à la 21e. Nouveau penalty, nouveau but de Nuzzolo, son dixième cette saison en Challenge League.