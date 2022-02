Football – Xamax a souffert, mais a fini par s’imposer

NE Xamax est toujours invaincu en 2022! En battant Kriens 2-1, devant 2950 spectateurs, le club neuchâtelois a signé un cinquième match consécutif sans connaître la défaite (deux victoires et trois matches nuls). Il réalise ainsi une belle opération, et il profite du match nul entre Yverdon et Thoune (2-2) pour gagner deux rangs au classement de Challenge League, et désormais occuper la sixième place.