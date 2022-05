Football : Xamax adopte un nouveau logo

À l’occasion des 110 ans du club, Neuchâtel Xamax a dévoilé un tout nouvel emblème, prétendu plus moderne et censé parler aux différentes générations.

NE Xamax entre dans une nouvelle ère. Visuellement, du moins. Ce mardi, le club neuchâtelois a révélé son nouveau logo. Celui-ci entre en scène pour l’anniversaire des 110 ans du club et s’inscrit dans le cadre du projet NEXT, qui «retranscrit le projet et la vision actuelle, ancré dans la magnifique histoire tout en étant orienté vers l’avenir», indique un communiqué de Xamax.