L’avant-dernier du classement contre le deuxième: au coup d’envoi, l’affrontement entre NE Xamax et le FC Schaffhouse apparaissait déséquilibré, ce d’autant plus que la troupe de Murat Yakin avait battu le club neuchâtelois à deux reprises cette saison (3-0 et 2-0).

Cette impression d’avant-match a été confirmée dans les premières minutes, les Schaffhousois privant les Neuchâtelois du ballon. Mais les rouge et noir ne se sont pas affolés et, petit à petit, ils ont réussi à mettre de l’ordre dans leurs idées et le pied sur le ballon. La physionomie du match a alors radicalement changé, et l’ouverture du score pour Xamax n’a rien eu d’une surprise: suite à un corner, Parapar a vu sa frappe déviée, mais il a continué son effort avant de déposer le ballon sur la tête de Mutombo. 1-0 à la 36e minute, Xamax pouvait voir venir.