Football: Xamax battu par le SLO

Nul entre Aarau et Wil, Schaffhouse bat Bellinzone

Troisième et quatrième de Challenge League au coup d’envoi, Wil et Aarau n’ont pas réussi à se départager, vendredi soir en Argovie (0-0). Ce résultat permet néanmoins aux Saint-Gallois de prendre la deuxième place du classement, un point devant le LS et à six longueurs des Yverdonnois. Pour Aarau, c’est l’inverse, les points perdus le font passer à la 4e place, un point derrière Stade Lausanne-Ouchy.