Football – Xamax commence l’année par un nul encourageant

Le Xamax de Yoan Epitaux (à gauche) n’est pas passé loin de s’offrir le scalp du Aarau de Kevin Spadanuda. Urs Lindt/freshfocus

Il y avait plus simple comme match de reprise. Sans victoire depuis deux mois et amputé par les transferts de Louis Mafouta et Maren Haile-Selassie, ses principales armes offensives cette saison, Neuchâtel Xamax se déplaçait chez le deuxième, Aarau, à l’occasion de son retour au championnat. Les conditions étaient loin d’être favorables mais les Rouge et Noir ne sont pas passés loin de l’emporter (1-1). Sur le papier, le résultat a de quoi dessiner plus d’un sourire chez les supporters xamaxiens. Au vu de la réalité du terrain, toutefois, subsistent quelques regrets.

Vendredi soir, l’équipe d’Andrea Binotto a longtemps eu la réussite de son côté. Dès la 4e minute, elle bénéficiait d’un penalty lorsque Njie contrait maladroitement du bras une frappe à ras de terre de Beloko. Titularisé pour la première fois depuis le 29 octobre, l’emblématique Raphaël Nuzzolo ne se privait pas pour inscrire son 3e but de la saison.

Derrière, Xamax s’est attelé à défendre son avance. Dominateur, Aarau a eu ses chances de recoller mais se montrait trop imprécis devant le but, à l’image de Rrudhani (9e) et Gashi (27e). Les Argoviens passaient même près de se faire surprendre une deuxième fois quand Bergsma déviait une astucieuse Madjer de Lahiouel (34e).

Une histoire de lattes

Après le thé, les visiteurs sortaient de leur boîte et se montraient un poil plus entreprenants. Arrivé en prêt du FC Bâle, Yannick Marchand aurait pu sublimer ses débuts par un but sensationnel mais sa reprise de volée du gauche s’envolait dans le ciel (55e). Le seul frisson avant un bon moment. Entre un Aarau inoffensif et un Xamax gestionnaire, la rencontre sombrait dans un faux rythme dont profitaient les seconds nommés jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure.

Moment choisi par les locaux pour sortir de leur torpeur. Almeida, d’une frappe lointaine et non cadrée, faisait planer un premier danger sur la défense xamaxienne (74e), avant que le malheureux Guivarch ne pousse le ballon dans ses propres filets. Sauvé par sa latte sur un coup de casque de Bergsma, le gardien français ne voyait pas le ballon rebondir sur sa tête et terminer sa course dans le but (77e).

Ce coup du sort aurait pu être effacé quelques secondes plus tard, si la transversale n’était pas venue mettre en échec le numéro de Saiz dans la surface (78e). Dans une fin de match décidément animée par les montants, Almeida trouvait l’arête de Guivarch d’une tête imparable (89e).

À l’arrivée, les Xamaxiens enchaînent un quatrième match sans succès mais le contenu, surtout en deuxième période, invite à l’optimisme pour la suite. On a connu des débuts d’année moins réjouissants.