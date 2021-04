Il y a un mois, les Neuchâtelois auraient signé tout de suite si on leur avait dit qu’ils parviendraient à empocher 8 points sur 15 possibles face à Schaffhouse, Stade Lausanne-Ouchy, Grasshopper, Aarau et Thoune. Soit les cinq premiers de Challenge League. Cela ressemblait à un chemin de croix mais Xamax s’en est bien tiré .

Après leurs victoires contre Schaffhouse (3-0) et Grasshopper (4-1) et leur nul face au SLO (0-0) - ils se sont seulement inclinés contre Aarau (0-1), les Rouge et Noir ont conclu cette série infernale par un partage des points chez l’actuel dauphin, Thoune (0-0), ce vendredi.